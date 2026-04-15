Dário Essugo, médio português do Chelsea, foi o convidado do programa do clube londrino, no qual os jogadores falam da infância e do percurso até chegar a Stamford Bridge.

Ora desta vez calhou a Essugo, o qual revelou que foi criado em Odivelas e, dentro de uma infância difícil, contou sempre com o apoio de uma família unida, que alegrou e facilitou o percurso.

«Os meus pais ajudaram-me muito porque são muito fortes mentalmente. Eles tiveram dificuldades no passado e agora conseguem viver um pouco melhor, o que me deixa feliz. Mas eles ajudaram-me a ver que a vida não é fácil. E, como toda as pessoas de Angola, eles são muito engraçados, sorriem e dançam o tempo todo», revelou Dário Essugo.

«A minha família foi um grande apoio. Isso é o mais importante. Se eu não tivesse a minha mãe ou o meu pai, para me irem buscar para ao treino, talvez eu nem tivesse ido para o futebol. Se eu não os tivesse, talvez eu não estivesse aqui.»

Os primeiros passos no futebol foram inspirados pelo irmão mais velho, Danilo Luís, qua atua no Alverca B. Foi também na escola que descobriu o talento para o futebol, vindo mais tarde a mostrá-lo no UD Santa Maria.

«O meu irmão foi a minha inspiração. Quando éramos mais jovens, lembro-me de brincar na minha casa e nas ruas com ele e alguns outros amigos. Foi na escola que acho que tive a sensação de que era bom a jogar futebol.»

Essugo lembrou também a entrada no Sporting... quando havia o interesse do Benfica. O médio português optou pela formação leonina, na qual viria a assinar o primeiro contrato profissional, aos 16 anos.

«Eu tinha dez anos quando entrei no Sporting. Foi muito bom, mas não pensei muito nisso, porque o Benfica também me queria. O Sporting deu-me um projeto muito bom para mim e para a minha família irmos lá, então escolhi-os», recordou.

«Quando fiz 16 anos, ofereceram-me um contrato profissional e iniciei a minha carreira a sério. Foi no final daquela semana que fiz minha estreia no Sporting. Foi uma semana muito especial - muitas emoções para viver.»

Dário Essugo marcou recordes na academia dos leões, sendo o jogador mais jovem a estrear-se pelo Sporting na Liga Portuguesa e na Liga dos Campeões, ainda com 16 anos.

O médio está hoje ao serviço do Chelsea, depois de ter tido passagens por empréstimo por Chaves e Las Palmas, ainda como jogador do Sporting.