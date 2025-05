Quem chega a Mirandela, fazendo o caminho pela A4, pouco antes da saída norte, não pode deixar de notar as iniciais do Sporting desenhadas num chão de terra e pedras.

Por baixo, como que a aconchegar as letras, um enorme coração.

A obra está ali há mais de dez anos e vai sendo renovada com alguma frequência. Mas quem é o autor? Será o Núcleo do Sporting de Mirandela? Algum familiar de Rui Borges?

Não, nada disso.

Não há nenhum grande projeto por detrás daquele postal de boas-vindas que se vê até do céu.

A obra pertence a Germano Bessa, um senhor de 70 anos, que vive numas casas em frente àquele terreno. Teve uma vida ligada aos automóveis e agora, que está reformado, vai-se entretendo a trabalhar no campo, para colher o que a terra lhe dá.

«Aquele terreno fica mesmo virado para a autoestrada e eu lembrei-me que era ótimo para fazer o símbolo do Sporting. Assim quem passa, vê logo.»

Num interior tantas vezes esquecido e discriminado, haverá melhor forma de se fazer ouvir do que esta, gritando para quem passa na estrada que liga a cidade ao mundo?

«Sou doido pelo Sporting, quando as coisas correm não correm bem até fico doente. Esta foi a maneira que encontrei de mostrar o meu amor pelo clube. Fui lá no dia anterior, fiz as medições e a marcação do terreno, para ficar tudo bem feito, e no dia seguinte com o trator fiz o desenho. A minha ideia era fazer uma coisa grande, que se visse de longe. Aquilo tem meio hectare de terreno. Vê-se bem do céu», conta Germano Bessa.

«Aqui há uns tempos um amigo meu apanhou um avião de Lisboa para a Suíça e a rota do voo passou aqui por cima de Mirandela. Depois veio dizer-me que se via o símbolo do avião.»

O amigo benfiquista que cedeu o terreno

O mais curioso no meio desta história é que os terrenos onde foi desenhada em versão XXL a paixão do sr. Germano pelo Sporting... nem é dele. Aliás, pertence a um benfiquista: trata-se de Natalino Gomes, dono de um conhecido comércio agrícola no centro da cidade.

«O que ele me disse quando viu aquilo? Não disse nada, riu-se. Mas não ficou zangado comigo. Era o que mais faltava, somos muito amigos há muitos anos. Não nos zangávamos por isto.»

Natalino Gomes não sente pelo Benfica uma paixão tão grande como o sr. Germano tem pelo Sporting, pelo que na escala de proporções não cabia qualquer tipo de indignação. Afinal de contas, a obra de Germano Bessa até tinha naturalmente graça e elegância.

«Há muita gente que passa na autoestrada, vê aquilo e vem aqui ao terreno para tirar fotografias ou para ver mais de perto. Muitos buzinam quando veem aquilo. Os camionistas, então, estou sempre a ouvi-los de minha casa. Acho que as pessoas gostam, não é uma coisa normal.»

Não é, de facto. Por várias razões, mas acima de tudo pelo tamanho. Meio hectare significa um pouco menos do que um campo de futebol, para se ter uma ideia.

De onde vem esta paixão pelo Sporting?

Transmontano de berço, Germano Bessa viveu quase década e meia em Lisboa, quando era mais jovem, e diz que é daí que lhe vem esta doença pelo Sporting.

«Joguei futebol no Águias de Campolide e na seleção de Lisboa, jogávamos contra o Sporting, o Benfica, o Belenenses, o Estrela Amadora, o Casa Pia, o Sacavenense, enfim, jogávamos contra todos os clubes ali da zona e foi dessa altura que me veio esta paixão», conta.

«Entretanto regressei a Mirandela, mas nunca mais deixei de acompanhar o Sporting. Não só em Alvalade, mas em vários campos e a maior parte das vezes pela televisão.»

Ora em dia de jogo decisivo, Germano Bessa vai estar com os olhos no dérbi do Estádio da Luz, mas já sabe qual é a primeira coisa que vai fazer no domingo se o Sporting vencer.

«Já tenho ali o símbolo há dez anos e de vez em quando tenho de ir lá passar com o trator, para o limpar e manter visível. Por acaso já não o limpo desde o ano passado, quando fomos campeões. Por isso se formos campeões na Luz, domingo de manhã levanto-me, pego no trator e vou lá limpar o símbolo, para ficar bem visível de toda a parte...»