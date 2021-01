Palhinha vai falhar o dérbi contra o Benfica, por castigo, e já reagiu nas redes socais.

«Sempre juntos, contra tudo e contra todos», escreveu o médio leonino no Instagram, partilhando uma fotografia em que celebra um golo com os colegas de equipa.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o recurso do Sporting, que pretendia a despenalização do jogador por considerar injustificado o quinto cartão amarelo no campeonato frente ao Boavista, na 15.ª jornada.

O CD inquiriu o árbitro Fábio Veríssimo sobre o lance em causa, tendo o juiz de Leiria testemunhado que avaliou o lance em causa em toda a sua extensão, o que justifica a manutenção do castigo, tal como se verificou quando o Benfica apresentou recurso semelhante por Otamendi.

Sporting e Benfica defrontam-se na segunda-feira, às 21h30, em jogo da 16.ª jornada da Liga.