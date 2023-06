Pauleta, jogador do Sporting que fez o golo do 2-1 na Luz, em declarações no final do jogo que valeu o título de campeão ao Sporting:

«Quero agradecer aos meus colegas, aos adeptos, à minha mãe, que está lá em casa. Amo-te muito, mãe. Agora vamos para casa festejar. Sabíamos que ia ser complicado, mas estamos aqui para ganhar e no próximo ano vão ter que levar connosco outra vez.

Os meus colegas são os melhores do mundo, a época foi longa, agora quero festejar e descansar, com a minha mulher, os meus filhos, que estão lá em casa. Um abraço para eles todos.»