Sem treinar desde dezembro de 2022, altura em que terminou a participação da Coreia do Sul no Mundial do Qatar, Paulo Bento tem aproveitado o tempo livre para ver futebol – o nacional e o internacional.

Presente na 2.ª Conferência Bola Branca, o treinador português confessou que foi um espectador atento do dérbi de domingo, entre Sporting e Benfica. O jogo, diz, devia ter caído para os leões, mas o campeonato, antecipa, irá com justiça para as águias.

«Foi um bom jogo, com bom ritmo, intensidade, bem jogado ao longo dos 90 minutos. O Sporting foi bastante melhor na primeira parte e o Benfica um pouco melhor na segunda parte. Mesmo nesse momento, em que o Benfica foi melhor, as melhores oportunidades foram para o Sporting. Depois se o resultado é justo ou não, podemos dizer que o resultado se aceita. Mas do meu ponto de vista, a vitória do Sporting seria mais justa, fruto daquilo que referi», disse, aos jornalistas.

«Se o Benfica, a confirmar-se, será um justo campeão? Sim, creio que sim. Acho que o Benfica vai tornar-se no novo campeão nacional, tem um jogo em casa que acabará por vencer, com maior ou menor dificuldade. Ao longo do campeonato foi a equipa mais regular. Não tendo acompanhado na totalidade, não é resolvido pelos confrontos diretos, aí foi o FC Porto a fazer mais pontos [com as equipas grandes]. Mas o Benfica teve mais estabilidade nos confrontos com as outras equipas, teve apenas uma fase de irregularidade após o jogo com o FC Porto em casa, mas conseguiu aguentar a primeira posição fruto da vantagem pontual que já tinha alcançado. Mas acabará por ser um justo campeão.»

«Posso garantir quase a 100 por cento que a minha carreira continuará fora de Portugal»

Paulo Bento não garante que voltará aos bancos já na próxima temporada – pois «vai esperar para ver o que o mercado vai permitir» –, mas deixa uma semi-garantia: o futuro não deve passar por Portugal.

«Nunca fui muito de fazer futurologia. Teremos é de analisar o que vem. Mas diria que numa grande probabilidade, não a 100 por cento, mas quase, a minha carreira continuará fora de Portugal.»

O antigo selecionador nacional elogiou ainda Roberto Martínez, o novo líder da equipa das quinas: «Uma boa escolha, de um treinador com qualidade, e para nenhum de nós deve fazer qualquer tipo de confusão que seja um treinador estrangeiro, deve ser julgado pela competência, pelo trabalho que irá desenvolver, pelos resultados e não pela nacionalidade. Nós também trabalhamos no estrangeiro e não somos poucos.»