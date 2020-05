A Liga de Clubes fez chegar nesta quinta-feira a todos os clubes da Liga a versão final do plano de ação para a retoma da competição, o qual estabelece as recomendações que toda a gente deve seguir para que os jogos da Liga possam decorrer de forma segura.

Trata-se de recomendações, sem carácter vinculativo, mas que estabelecem um plano de conduta, o qual foi elaborado por uma equipa de trabalho formada por especialistas médicos, Associação de Médicos de Futebol, consultores da Liga e especialistas da Federação.

Este plano de ação detalha que pessoas podem ter acesso a um jogo, os espaços que cada um pode percorrer e os cuidados que deve ter. O cuidado vai desde não partilhar canetas até não utilizar bolas que saiam do recinto de jogo.

O Maisfutebol faz-lhe um resumo das medidas mais relevantes:

• Cada jogo pode ter no máximo 185 pessoas no estádio.

• A zona técnica pode ter no máximo 85 pessoas, entre jogadores, staff técnico, delegados da Liga, equipa de arbitragem, médico antidoping, técnico de Var, polícia e segurança privada.

• O perímetro exterior ao campo de jogo pode ter no máximo 25 pessoas, entre apanha-bolas, fotojornalistas, repórteres de pista, operadores de câmara, polícia e segurança privada.

• Podem aceder ao relvado antes, ao intervalo e após o jogo um máximo de 25 pessoas, entre equipa de ativação, técnicos de publicidade, técnicos de broadcaster e técnicos do relvado.

• Nas bancadas podem estar um máximo de 60 pessoas, entre jornalistas, órgãos sociais, técnicos de estatísticas, equipas de tv compound, polícia e segurança privada.

• Devem ser suspensas a roda pré e pós-jogo no balneário ou no relvado, o cumprimento entre jogadores e com os árbitros e a entrada de crianças a acompanhar os jogadores.

• Não deve partilhar-se garrafas de água, estando estas identificadas individualmente, e deve usar-se sempre o mesmo recipiente, também identificado, para os suplementos nutricionais.

• Apenas jogadores e equipa técnica podem aceder ao respetivo balneário em dia de jogo.

• Não haverá reunião de organização de jogo nos moldes habituais, devendo o delegado da Liga falar individualmente com todos os participantes regulamentares na referida reunião.

• O diretor de imprensa disponibiliza a ficha de jogo à imprensa por via digital ou através de um grupo de WhatsApp, devendo ser evitada a distribuição em papel

• A chegada das equipas deve ser concertada com os delegados e processar-se por portas distintas e exclusivas.

• As equipas devem alinhar-se sem o habitual cumprimento e a entrada em campo deve ser preferencialmente separada e sequencial.

• O acesso ao relvado deve ter apenas duas entradas: o túnel de acesso à zona técnica e o acesso para a ambulância de apoio, estando as restantes entradas fechadas.

• O túnel de acesso ao relvado deve estar dividido com fitas em dois corredores com sentidos opostos: um para entrada e outro para saída.

• É obrigatória requisição de policiamento para o interior do estádio e para controlo do perímetro exterior de forma a dissuadir ajuntamento de adeptos.

• Equipas de maqueiros devem estar na zona técnica no máximo de quatro pessoas.

• A placa de substituição deve ser desinfetada e colocada no balneário da equipa de arbitragem e só pode ser utilizada pelo quarto árbitro.

• Os apanha bolas serão no máximo cinco e deverão manter-se com a distância mínima de segurança e com máscara cirúrgica.

• Bolas que saiam do recinto não podem voltar ao campo a não ser que sejam desinfetadas perante o diretor campo e delegado.

• Os apanha-bolas e a equipa de manutenção do relvado não podem passar pela zona técnica.

• A assinatura das fichas técnicas deve ser feita de forma isolada e cada pessoa deve utilizar uma caneta própria.

• Nas viagens de autocarro devem viajar apenas os jogadores e staff próximo dos jogadores, devendo os restantes viajar em viatura própria. No autocarro deve estar uma pessoa por dois lugares de passageiro e utilizar uma máscara cirúrgica durante toda a viagem.

• Os jogadores, staff e motorista devem viajar de máscara cirúrgica durante toda a viagem, sendo recomendada a sua utilização durante o estágio e na entrada/saída no estádio.

• No hotel de estágio deverão ser atribuídos quartos individuais para jogadores e staff. Se tal não for possível, devem dormir em camas individuais e separadas no mínimo um metro.

• Deve evitar-se o uso de elevadores, utilizado as escadas como alternativa (sem tocar no corrimão) e tanto na viagem como no hotel deve ser evitado o uso de ar condicionado.

• Deve ser definido quais os elementos do clube que são indispensáveis perto dos jogadores, todos os outros devem ser proibidos de circular ou contactarem com os jogadores.

• Suspensão do cumprimento entre jogadores, staff e outros elementos, suspensão de refeições conjuntas e suspensão de banhos, sauna e banho turco no clube.

• Os jogadores que estão em tratamento ou reabilitação devem ir diretamente para a sala de tratamentos e devem ter um horário de trabalho diferente dos não lesionados.

• Caso haja necessidade de assinatura de documentos, cada jogador deve utilizar uma caneta diferente, ou a mesma ser desinfetada após cada utilização.

• Para todos os jogos devem ser realizados dois testes laboratoriais para SARS-CoV-2 por semana: um 48 horas antes do jogo e outro o mais próximo possível da hora de jogo.