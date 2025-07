O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Geovany Quenda e Zeno Debast com um jogo de suspensão, na sequência do processo disciplinar que lhes foi instaurado por queixa do Benfica.

Recorde-se que, após o Sporting garantir matematicamente o título, com um triunfo sobre o V. Guimarães em Alvalade, Geovany Quenda mostrou uma camisola com uma frase de Ricardo Esgaio para Otamendi. Já Debast, fotogrou e publicou essa mesma imagem.

Ora os dois atletas foram suspensos, por isso, por um jogo, ambos ao abrigo do artigo 158º, alínea d, do regulamento disciplinar, que faz referência a «injúrias e ofensas à reputação» e estabelece que «no caso de expressões dirigidas contra outros jogadores», deve ser aplicada uma «sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos»,

Refira-se, no entanto, que o Sporting vai recorrer desta suspensão de um jogo para o Tribunal Arbitral do Desporto, preparando já o dossier a entregar o mais brevemente possível.