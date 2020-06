Rúben Amorim considerou indiferente um possível regresso de Jorge Jesus ao futebol português, para treinar o Benfica.

«É indiferente. Sou treinador do Sporting. Espero cá estar para construir um Sporting forte. Estou desejoso de ter adeptos. Estamos a criar uma boa dinâmica, os jovens estão a acreditar, mesmo com problemas de lesões, estamos a criar um bom ambiente. Portanto, não nos interessa muito quem é o treinador das outras equipas», afirmou o treinador leonino, perguntado sobre o tema na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Belenenses SAD (3-1), no fecho da 28.ª jornada da Liga.