Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Benfica, este sábado na Academia de Alcochete.

Novo contrato está pronto a ser assinado?

«Primeiro, não preciso de um voto de confiança nenhum. E depois, não é um contrato assinado que me dá motivação. O que motiva é o dia a dia que vivo na Academia. Desde o primeiro dia que a energia e a confiança que vivemos na Academia é que é importante e define bem o trabalho que estamos a fazer, define bem a opinião das pessoas em relação a nós. Portanto, estou super tranquilo. As coisas acontecerão no momento em que tiverem de acontecer. Não é isso que me motiva. Há pessoas a tratar disso e não estou mesmo focado nesse processo, porque me concentro na confiança que sinto da parte das pessoas desde o primeiro dia. Até porque tenho contrato até 2027.»