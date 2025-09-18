Rui Borges considerou, no final da vitória por 4-1 sobre o Kairat, que é para ele um motivo de felicidade poder defrontar alguém como Mourinho. Isto a propopósito da chegada do novo treinador ao Benfica.

Mourinho no Benfica

«Feliz por poder defrontar um grande treinador, que já foi o melhor do mundo e ainda é dos melhores do mundo. Para mim isso é desafiante. Mas de resto nada muda, muito menos muda em relação aos objetivos.»

Muitas mudanças de treinadores

«Acho que é muito cultural, por aquilo que é o passado, pelo que são os campeonatos. Em Portugal sempre vou saudar os colegas de profissão. Se lá fora somos dos melhores, aqui também temos de ser. Estou feliz por ser um treinador português, porque nos valorizam muito, e mostrar-me solidário com os que saíram. Um dia toca a todos.»