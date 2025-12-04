Rui Borges projetou esta quinta-feira o dérbi de amanhã, sexta-feira, no Estádio da Luz, numa conferência em que elogiou o Benfica de Mourinho, mas mostrou-se muito confiante no Sporting:

Benfica ou Sporting, qual deles é favorito?

«Vou responder como respondi antes do jogo com o FC Porto, quando disse que era um jogo de 50-50, mas que nós podíamos ter um pouco mais por jogarmos em casa. Desta vez acredito que o Benfica tem um pequeno favoritismo por jogar em casa, num ambiente difícil para os adversários. Mas acho que é muito repartido, é um jogo de tripla. O que espero é que seja um grande jogo e que nós consigamos ser a equipa que temos sido.»

Sobre o projeto do Sporting para o jogo

«O Benfica é uma equipa forte quando recupera a bola em bloco médio. Mas vejo a minha equipa ligada, com muita ambição. Vejo os jogadores confiantes, sem ser em excesso, porque isso seria perigoso. Percebem que estão a crescer e querem jogar, querem dividir o jogo, querem voltar a ter prazer em jogar. Vamos tentar ser iguais a nós próprios e bem organizados, muito fortes em todos os momentos. Queremos dividir o jogo e quando não tivermos a bola, será por mérito do adversário.»

Momento do Sporting antes do dérbi

«Se é a melhor altura ou não é o que é. Olho para o que tem sido o caminho e tem sido muito positivo. Temos vindo a crescer e isso é que me importa ver. O jogo vale três pontos como outro jogo qualquer, o respeito é igual a outro jogo. São duas grandes equipas e será um grande jogo. O momento é o que tiver de ser, estamos numa boa fase e queremos consolidar esse crescimento técnico e tático.»