Rui Borges, em declarações nlo final do dérbi no Estádio da Luz, considerando que acha o resultado justo, mas que não saiu satisfeito de campo, porque queria ganhar.

Porque a equipa não marcou o segundo golo

«É uma boa questão. É algo que nós também temos de analisar depois, com mais calma. É certo que, no cômputo geral, fomos melhores na primeira parte, com 25-30 minutos muito bons da nossa parte. Acho que poderíamos ter feito o 2-0, sim, nessas situações de finalização. O Benfica na primeira parte teve dois lances de perigo, a jogada do golo e mais um cruzamento na nossa área. Cresceram um pouco com a ajuda do público depois do golo, nós fomos falhando aqui e ali um ou outro passe, mas nunca perdemos o equilíbrio. Conseguimos novamente ter bola nos últimos cinco minutos, por isso acho que na primeira parte fomos melhores.»

Sporting perdeu energia na segunda parte

«Na segunda parte, o Benfica esteve melhor no sentido de que conseguiu ter mais bola. Nós não conseguimos tê-la, falhámos muitos passes, não tivemos com uma energia tão boa como tivemos na primeira parte. Fomos perdendo alguns timings de pressão, algumas más leituras de pressão e de posicionamentos em termos táticos. Deixámos o Benfica empurrar-nos mais para trás. O Benfica tentou sempre acelerar o jogo, também com o ânimo do público, a energia que passa de fora para dentro e tem dois remates, se não me falha a memória. Por isso a segunda parte melhor do Benfica com bola, sem nos criar muito perigo. Notou-se claramente que a equipa perdeu um bocadinho a energia, caiu de forma geral e a malta que entrou também falhou ali um ou outro lance e não ganhou a confiança correta.»

Confiança de que ainda pode ser campeão

«A minha confiança é total na mesma. Tinha dito que este jogo não decidia nada, independentemente do resultado, acho que não decidiu o campeão nacional. Falta muito jogo, muito mesmo. Há muitos pontos para ganhar. Não saio satisfeito porque queria ganhar, queria ter feito mais, queria que a equipa tivesse dado mais um bocadinho na segunda parte. Temos de tentar perceber o porquê de não conseguirmos. Às vezes foi mérito do Benfica, outras vezes foi demérito nosso. Não estávamos tão proativos. Notou-se claramente que a energia não estava igual de forma coletiva, por isso não saio satisfeito porque queria muito ganhar.»