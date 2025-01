Rui Borges, treinador do Sporting, lançou, em Alcochete, o reencontro com o Benfica, agora para a final da Taça da Liga.

Questionado sobre se o dia extra de descanso que tem sobre o rival terá peso na partida, o técnico desvalorizou a ideia: «Acho que não, é igual. Não é o dia de descanso que irá fazer a diferença para o que será o resultado e o desfecho do jogo».

O treinador do Sporting espera mudanças no Benfica para a final deste sábado: «Olhamos sempre e tentamos perceber algumas coisas, apesar de ter sido um jogo diferente, com um Braga com uma estrutura diferente e o Benfica a adaptar-se logo. Não acredito que amanhã venha assim em termos defensivos, mas em termos ofensivos podemos ir buscar um ou outro comportamento. Dá sempre para apanhar alguma coisa em termos estratégicos e de individualidades, mas não acredito a 100% que vá jogar a mesma equipa. Estaremos preparados para o que o Benfica quererá para o jogo, mas sempre muito mais focados no que podemos controlar enquanto equipa».

Sporting e Benfica decidem o vencedor da Taça da Liga este sábado (19h45), em Leiria, um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.