Sporting: adeptos esgotam bilhetes para a deslocação à Luz
Equipa vai contar com o apoio de cerca de três mil adeptos
O Sporting informou que estão esgotados os bilhetes para a deslocação ao Estádio da Luz, onde sexta-feira, dia 5 de dezembro, se joga o dérbi eterno.
Os adeptos leoninos já compraram todos os ingressos colocados à venda nas bilheteiras de Alvalade, pelo que o Sporting vai contar com pouco mais de três mil apoiantes na Luz.
Simultaneamente, a SAD leonina informou também que estão esgotados os bilhetes para a receção ao Estrela Amadora, agendado para o próximo domingo.
Neste caso, porém, podem ainda surgir alguns ingressos disponíveis, os quais serão cedidos pelos detentores de Gamebox que não forem ao estádio.
Os bilhetes para a recepção ao CF Estrela da Amadora e deslocação à Luz estão 𝙀𝙎𝙂𝙊𝙏𝘼𝘿𝙊𝙎 🟢⚪ Obrigado, Sportinguistas 🙌— Sporting CP (@SportingCP) November 27, 2025
ℹ️ Ainda poderão ficar disponíveis bilhetes para o jogo com o CF Estrela da Amadora, colocados à venda através do Gameback. pic.twitter.com/guakRaoPBq