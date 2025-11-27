O Sporting informou que estão esgotados os bilhetes para a deslocação ao Estádio da Luz, onde sexta-feira, dia 5 de dezembro, se joga o dérbi eterno.

Os adeptos leoninos já compraram todos os ingressos colocados à venda nas bilheteiras de Alvalade, pelo que o Sporting vai contar com pouco mais de três mil apoiantes na Luz.

Simultaneamente, a SAD leonina informou também que estão esgotados os bilhetes para a receção ao Estrela Amadora, agendado para o próximo domingo.

Neste caso, porém, podem ainda surgir alguns ingressos disponíveis, os quais serão cedidos pelos detentores de Gamebox que não forem ao estádio.