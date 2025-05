Acompanhe a final da Taça de Portugal AO VIVO aqui

Bruno Lage não arrisca a utilização de Aursnes, que começa o jogo no banco, entregando aquela posição no meio-campo a Dahl, Di Maria também começa o jogo de fora, como suplente, enquanto Bruma é titular no ataque.

Já do lado do Sporting, Diomande não recuperou da lesão e fica mesmo de fora deste jogo, pelo que St. Juste é titular. Os jogos Eduardo Felicíssimo e David Moreira estão no banco.

EQUIPAS TITULARES:

BENFICA: Samuel Soares; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino, Dahl e Kökçü; Bruma, Pavlidis e Akturkoglu.

Suplentes do Benfica: Trubin, Bajrami, Leandro Barreiro, Renato Sanches, Aursnes, Schjelderup, Di Maria, Belotti e Arthur Cabral.

SPORTING: Rui Silva; Quaresma, St. Juste e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Debast e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Pote.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Fresneda, Matheus Reis, Morita, Eduardo Felicíssimo, Biel, Geovany Quenda, Harder e David Moreira.