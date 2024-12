O mais famoso agente secreto da história deixou várias frases para a eternidade. A mais épica, claro, será sempre my name is Bond, James Bond.

Mas houve mais.

Por exemplo, shaken, not stirred, que era como ele gostava que lhe servissem o Martini.

Este Sporting ainda não tem o glamour de um Martini italiano, com três doses de Gordon’s, uma de vodka e meia de Lillet, mas o que Rui Borges fez com ele foi tem muito do famoso agitado, não mexido dos melhores filmes de James Bond.

Mais do que mexer aqui e ali, o transmontano pegou numa equipa completamente descrente e destruída, colocou-a inteirinha dentro de um shaker e agitou-a com toda a força que tinha.

Agitou-a tanto, aliás, que colocou em campo uma linha de quatro centrais, com Matheus Reis a jogar à esquerda e Eduardo Quaresma a sair pela direita.

Quando a equipa atacava pelo lado canhoto, Matheus Reis subia como um lateral e Quaresma fechava ao centro como terceiro central, quando a equipa atacava pela direita era ao contrário: Quaresma subia, Matheus ficava.

Esta forma de jogar parece ter criado muitas dúvidas no Benfica, que entrou em jogo atordoado, errático, atropelado pelo comboio em alta velocidade que era a formação leonina.

A partir daqui estabeleceram-se uma série de distâncias que permitiram ao Sporting crescer, e crescer, e crescer. Afinal de contas, esta equipa só precisava de confiança. Aqueles primeiros minutos trouxeram-lhe isso e foi como uma rodela de limão em copo de Martini.

Com Geny Catamo a acelerar pela direita e Geovany Quenda a fazer o mesmo pela esquerda, numa espécie de 4x2x3x1 em que Trincão ficava solto, no apoio a Gyökeres, a formação leonina foi criando uma, duas, três ocasiões de golo. Até que por fim marcou mesmo.

Catamo, Trincão e Quenda ameaçaram, até que Gyökeres ganhou a frente a Tomás Araújo (que primeira parte terrível do central!), cruzou e o mesmo Geny Catamo fez o golo que valeu a melhor das vitórias do ano.

Catamo que tem este hábito de marcar ao Benfica. Fê-lo em dois jogos na época passada, voltou a fazê-lo agora. É o suficiente para em breve ser herói em Alvalade.

Era demasiado óbvio que o Benfica estava obrigado a fazer alguma coisa na segunda parte e a solução de Bruno Lage foi trocar Florentino por Leandro Barreiro.

Parecia troca por troca, é verdade, mas foi mais do que isso. Kökçu ficou como médio mais recuado, Leandro Barreiro entrou para pressionar mais alto, muitas vezes surgia nas costas de Amdouni e isso obrigou o Sporting a juntar-se mais ao centro.

O que tornou a manta curta. Sobretudo porque sobrava espaço nas pontas, que os laterais aproveitaram para explorar.

Aliás, viu-se até Lage a gritar com Carreras para subir e pedir a bola bem aberto na linha.

Com isso, e durante vinte minutos ou meia hora, o Benfica jogou muito em cima da baliza leonina e ameaçou. Mas Rui Borges mexeu também bem na equipa e as melhores oportunidades da segunda parte até acabaram por ser do Sporting, em saídas rápidas.

Feitas as contas, portanto, a vitória assenta-lhe bem.

Acabou desfeita, Quaresma saiu com cãibras e vários jogadores não podiam dar mais nem uma gota de suor. O que prova que a equipa teve atitude: muita atitude. Que diferença para um passado recente, aliás.

Lá está. Shaken, not stirred.