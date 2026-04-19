O Benfica empurrou o Sporting das escadas, numa daquelas tardes que começou mal e acabou bem. Porque é domingo e os domingos podem tudo.

Ora neste domingo em particular, os encarnados andaram sempre a lutar com o relógio. Primeiro porque os minutos pareciam correr depressa de mais, enquanto olhava para o Tejo sem o apreciar, com pressa de chegar a um dérbi que começou atrasado por causa deles.

Depois porque os minutos pareciam não correr, naquele período final do jogo, após o golo de Morita, enquanto o Sporting se empolgava à procura da vitória, empurrado por um estádio que pensa poder levar a equipa a qualquer sítio.

O tempo, refira-se, é um craque subestimado no futebol. Defende bem, parte o ritmo do jogo, enerva o adversário e faz crescer a angústia no estádio. O Benfica perdeu o primeiro confronto, mas venceu o segundo. O que faz sentido: já estava mais preparado para ele.

Ora aqui reside uma parte fundamental da história.

É que o Sporting deixou que o Benfica se preparasse. O campeão entrou com a monotonia de um funcionário que vai despachar burocracia. Como se o dérbi fosse expediente.

Sem aquele fogo nos olhos que o fez chegar às maiores vitórias da temporada, permitiu que o Benfica começasse a jogar mais perto da baliza de Rui Silva e que Otamendi atirasse para grande defesa do guarda-redes. Pelo meio, Geny Catamo atirou à trave, numa bola mal defendida por Trubin, mas foi pouco para quem precisava de tanto.

Leões terminam a Liga sem vencer nenhum do top-4

O Sporting, recorde-se, não tinha alternativa. Este era um daqueles jogos em que era preciso ganhar, e ponto final. Como quem tem consulta marcada com o destino e não pode faltar.

Para quem tinha tanta urgência, o campeão trouxe pouca paixão. Como se viu até na forma displicente como Luis Suárez bateu o penálti, naquele que foi o grande momento do jogo.

Mas vamos por partes.

Aos 17 minutos, Trincão sofreu falta de Aursnes e Luis Suárez foi para a marca de onze metros. Com tudo para embalar o Sporting, o colombiano permitiu a defesa de Trubin. O Benfica, que tinha ficado em silêncio, rebentou num grito e ganhou ânimo. Voltou a jogar mais perto da baliza de Rui Silva, até Morita saltar de costas e cortar a bola com o braço. Penálti que Schjelderup não desperdiçou, cavando um fosso de distância entre os rivais.

Foi preciso esperar pelo intervalo, e pela segunda parte, para ver, por fim, o Sporting com urgência. Trincão atirou ao ferro, Morita fez a bola passar a centímetros do poste e o mesmo Morita atirou de cabeça para o empate. Nessa altura Alvalade levantou-se e cantou.

Mourinho continua sem perder frente ao Sporting

Foi então que o Benfica começou a lutar com o relógio. A perder tempo. Sem imaginar, que o tempo ainda haveria de ser amigo. Precisamente nos descontos, quando Rafa Silva fez o 2-1 e deixou o Sporting sem minutos para evitar a derrota.

No banco do Benfica festejou-se como se não houvesse amanhã, e com razão: Mourinho fez tudo bem, ele que tem este hábito de vencer em Alvalade - em dez jogos, sete vitórias e três empates -, e lançou os jogadores certos, no momento certo. Rafa e Lukebakio vieram mudar o jogo, quando a equipa mais precisava.

Já a formação de Rui Borges perdeu o dérbi por culpa própria, num final de tarde em que sentiu o maior rival atirá-lo pelas escadas, para cair pelo menos um degrau: entrou em campo a lutar pelo título e saiu a lutar pelo segundo lugar, com aquele sabor a azedo na boca, no meio de uma semana que está a ser trágica e ainda não acabou.

O FC Porto tem via aberta para o título.

O Benfica, por outro lado, subiu ao segundo lugar. À condição, é verdade, mas é melhor avisarem o mundo que o Benfica de Mourinho ainda não caiu.