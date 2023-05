A FIGURA: Ugarte

Aos 57m fez uma jogada que resumiu a exibição que fez em Alvalade: levou tudo à frente! Agarrou na bola na área defensiva, passou por quatro adversários e entregou a Paulinho já na área do Benfica, num lance que correria o mundo caso desse golo. Mas a exibição de Ugarte neste dérbi foi muito mais do que isso. O médio uruguaio foi um autêntico «muro». Sempre que o Benfica queria sair, batia em Ugarte. João Mário não se viu. João Neves não acertou um passe. Chiquinho idem. E o mérito é quase todo de Ugarte.

O MOMENTO: Paulinho não mata, sonho da Champions morre (86m)

A entrada do avançado, aos 54m, foi muito saudada pelos adeptos do Sporting. E Paulinho quase retribuiu. Aos 86m, com o Benfica lançado para a frente na busca do empate, o avançado recebeu na área, trabalhou bem para se enquadrar com a baliza, mas depois permitiu a mancha de Vlachodimos. O 3-1 podia «matar» o dérbi, não o fez, e com o empate das águias nos descontos «morreu» o ténue sonho da Champions.

OUTROS DESTAQUES

Franco Israel

Amorim tem elogiado muito a evolução do guarda-redes uruguaio e ele mostrou o porquê. Sereno desde o primeiro minuto. Na primeira parte, só precisou de mostrar qualidade… com os pés. O Benfica nunca ameaçou e Israel sentiu-se com confiança até para «fintar» Gonçalo Ramos numa primeira fase de construção. Começou a segunda parte a negar um golo a Aursnes com uma defesa simples, mas é enorme aquela com que impediu o golo de Musa, aos 69m. Nos descontos, ainda negou o golo a João Neves com uma defesa impossível, mas nada podia fazer na recarga.

Nuno Santos

Na estatística não vai aparecer, mas terminou a primeira parte com duas assistências para golo. É ele o passe que António Silva não interceta e permite a Trincão marcar, à segunda, o golo inaugural. Pouco depois, bateu de forma exímia um canto para Diomande cabecear para o segundo. Antes dos dois golos, já tinha deixado Pote na cara de Vlachodimos com um grande passe a rasgar. Esteve sempre ligado e com a cabeça no jogo. E a equipa ganha muito quando assim é.

Morita

Juntamente com Ugarte, «secou» por completo o meio-campo do Benfica. Juntou à qualidade defensiva e posicionamento irrepreensível uma qualidade de passe longo que muito fez correr os jogadores do Benfica.

Esgaio

Nem com a «sombra» de Porro, que viu o dérbi da bancada, o lateral tremeu. Fez uma primeira parte de enorme qualidade, tanto a «meter no bolso» Grimaldo e Neres, como a atacar. Viu Vlachodimos negar-lhe o golo aos 32m e logo a seguir fez um passe perfeito para Trincão, que não percebeu o lance que podia ter causado muito perigo.