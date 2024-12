O dérbi deste domingo em Alvalade tem vários motivos de interesse: entre eles, por exemplo, o facto de colocar frente a frente os dois homens que provavelmente mais desequilibram na Liga.

Gyokeres, do lado leonino, e Di Maria, do lado encarnado, têm feito a diferença muitas vezes e são por isso os jogadores com sinal mais no dérbi: os atletas em quem os olhares mais se focam.

Ora vendo o que eles têm feito esta época no campeonato, com a ajuda do SofaScore, salta à vista que Gyokeres tem sido ligeiramente mais decisivo. Tem mais golos, neste caso o triplo dos golos, o que acaba normal pela posição que ocupa, mas tem também mais remates por jogo, mais eficácia no remate (25 contra 14 por cento) e até, imagine-se!, mais dribless bem sucedidos por jogo (2,13 contra 1,43 de Di Maria).

No fundo, o argentino é mais influente apena no último passe para golo: três assistências contra uma de Gyokeres, sendo que o sueco participou ativamente em 19 golos do Sporting, enquanto Di Maria participou (marcando ou assistindo) em nove golos do Benfica.

Esta noite abre-se uma nova página neste confronto, uma página a todos os títulos especial.