O Sporting vai disponibilizar os bilhetes para o dérbi com o Benfica a partir das 10h de segunda-feira. A venda vai decorrer no site dos leões e nas bilheteiras do Estádio José de Alvalade, num processo exclusivo aos sócios. O preço dos bilhetes começa nos 20 euros.

O dérbi com o Benfica, referente à 16.ª jornada da Liga, está agendado para a noite de 29 de dezembro (20h30).

Confira o esclarecimento do Sporting.

«Sócios há 75 anos ou mais e/ou lugares de leão sem gamebox: 16 dezembro, 10h às 11h59.

Sócios há 50 anos ou mais: 16 dezembro, 12 às 15h59.

Sócios há 40 anos ou mais: 16 dezembro, 16h às 19h59.

Sócios há 30 anos ou mais: 16 dezembro, 20h às 23h59.

Sócios há 20 anos ou mais: 17 dezembro, 00h às 11h59.

Sócios há 10 anos ou mais: 17 dezembro, 12h às 15h59.

Sócios há 5 anos ou mais: 17 dezembro, 16h às 19h59.

Sócios há 1 ano ou mais: 17 dezembro, 20h às 23h59.

Todos os sócios: 18 dezembro, a partir das 00h.»