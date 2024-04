Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória no dérbi sobre o Benfica por 2-1:

[Há algumas conferências disse que os sportinguistas iam precisar de ter coração e nervos de aço. E hoje foi quase literal. Sentiu que a estrelinha esteve do lado do Sporting? Sentiu também a equipa nervosa durante o jogo?

Sim, esteve algo ansiosa. Senti isso no início e um bocadinho no Morita. Mas depois fomos uma verdadeira equipa no sentido em que sentimos que um ou outro estava nervoso, mas estivemos sempre muito juntos e a ajudarmo-nos. Hoje fomos uma verdadeira equipa, não jogámos sempre bem, mas senti que estávamos preparados para este momento e conseguimos vencer o jogo.

A estrelinha? A estrelinha é a mesma da Luz. Da mesma maneira em que aguentámos uma parte com menos um e sofremos no fim, isto é futebol. Desta vez foi ao contrário. Conseguimos marcar. O Geny de pé direito… [risos]. Há coisas que são difíceis de explicar. Talvez seja. Também já tivemos o contrário. Acho que no ano passado tivemos pouca estrelinha, mas quando há pensamento positivo e este ambiente no estádio, tudo puxa e acabámos por ser felizes.»