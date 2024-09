O Sporting lançou esta terça-feira o documentário «Lado a Lado», com alguns dos melhores momentos da última temporada, que terminou com a conquista do campeonato nacional.

Um dos momentos principais aconteceu à 28.ª jornada, quando os leões receberam o Benfica no Estádio José Alvalade e saíram vitoriosos, graças ao «bis» de Geny Catamo. No vídeo é possível assistir à palestra de motivação dada pelo treinador Ruben Amorim no balneário, momentos antes de a equipa subir ao relvado.

Entre outras coisas, o técnico pediu aos jogadores para terminarem o encontro sem expulsões e uma «arrogância» que deviam colocar dentro das quatro linhas.

«Primeira coisa, acabar o jogo com 11 jogadores. Vamos acabar como? Com a cabeça fria. O coração quente, mas a cabeça fria. Entender o jogo e jogarmos o nosso jogo. No fim do jogo, aconteça o que acontecer, cá estarei eu para assumir as m****. O que eu quero é uma m**** de uma arrogância dentro do campo. Uma arrogância desta cultura que nós criámos, que não chega ganhar car****. Vamos ganhar o jogo e vamos ganhar o campeonato», afirmou o técnico.

Após a vitória, Ruben Amorim voltou a falar aos jogadores e o discurso passou por tentar manter o foco no principal objetivo, a conquista da Liga.

«Temos quatro pontos de avanço, quatro. Quatro pontos é um dia mau, car****. Amanhã vamos treinar, cavalinho (Nuno Santos) não devias ter levado amarelo. Eu não quero ser o desmancha prazeres malta, juro que não quero, mas enquanto não agarrarmos a taça... Hoje não quero excessos, temos treino amanhã de manhã, a folga é no dia a seguir e temos um jogo em Barcelos para preparar», começou por afirmar.

«Volto a dizer, estou muito orgulhoso de vocês. Não quero ser aquele gajo que vem para aqui e o car****. Não quero excessos, não quero posts de m**** no Instagram. Caladinhos, a lenga lenga normal, escolham a melhor foto, façam o que quiserem. Agora, temos quatro pontos de avanço. Temos tudo aqui, agora foquem-se car****. Quando formos campeões deixo-vos ir onde vocês quiserem», concluiu Ruben Amorim.