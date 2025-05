O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu o caso Inter Milão a favor do Inter Milão, ilibando o clube italiano do pagamento de uma indemnização ao Sporting no valor de 30 milhões de euros.

Perante isto, e segundo soube o Maisfutebol, o Sporting está a analisar se vai recorrer desta decisão para o Supremo Tribunal Suíço.

Para já, o TAS considerou que não há prova suficiente para condenar o Inter Milão ao pagamento de 30 milhões de euros, embora reconheça «subsistem dúvidas quanto à fundamentação económica da decisão do Inter de concordar com a rescisão antecipada do Contrato de Trabalho e renunciar a uma eventual taxa de transferência do Sporting».

Isto porque João Mário tinha estado na temporada anterior emprestado ao clube leonino, que estava a negociar a contratação em definitivo.

O tribunal referiu também - a propósito dos 5.5 milhões de euros assumidos pelo Benfica como custo da contratação de João Mário -, ser difícil de compreender «a natureza dos custos de investimento, e a quem foram pagos, pela transferência de um jogador livre».

Apesar destas dúvidas, o Tribunal Arbitral do Desporto não achou prova suficiente para dar razão ao Sporting.

Recorde-se que este processo começou quando João Mário rescindiu com o Inter Milão, após uma época de empréstimo ao Sporting, e no dia seguinte assinou a custo zero com o Benfica. A SAD leonina não se conformou e apresentou uma queixa na FIFA, alegando que no contrato de transferência de 2016 havia uma cláusula que proíbia o Inter de negociar o jogador com outro clube português, sob pena de ter de indemnizar o Sporting em 30 milhões.

Ora a FIFA deu razão ao Inter, a SAD leonina recorreu para o TAS e este deu também razão ao Inter Milão. Que não terá de pagar nada ao Sporting.