O Sporting começou esta sexta-feira a preparar o dérbi do próximo domingo, frente ao Benfica, com um treino de recuperação na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Recorde-se que os leões jogaram na quarta-feira em Londres, frente ao Arsenal, ontem descansaram e esta sexta-feira fizeram treino de recuperação. O que significa que este sábado, véspera do dérbi, é o único dia disponível para Rui Borges trabalhar a equipa a pensar no Benfica.

Por falar em Rui Borges, interessa dizer que este sábado o treinador vai também falar aos jornalistas em conferência de imprensa, após o treino marcado para de manhã.

O dérbi, no Estádio de Alvalade, está agendado para domingo, às 18 horas.