Sporting
Há 2h e 11min
Sporting começou a preparar dérbi com Benfica
Leões recebem as águias este domingo, às 18 horas
Leões recebem as águias este domingo, às 18 horas
O Sporting começou esta sexta-feira a preparar o dérbi do próximo domingo, frente ao Benfica, com um treino de recuperação na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.
Recorde-se que os leões jogaram na quarta-feira em Londres, frente ao Arsenal, ontem descansaram e esta sexta-feira fizeram treino de recuperação. O que significa que este sábado, véspera do dérbi, é o único dia disponível para Rui Borges trabalhar a equipa a pensar no Benfica.
Por falar em Rui Borges, interessa dizer que este sábado o treinador vai também falar aos jornalistas em conferência de imprensa, após o treino marcado para de manhã.
O dérbi, no Estádio de Alvalade, está agendado para domingo, às 18 horas.
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