A FIGURA: Pote:

É ponto assente: desde que voltou de lesão, Pote ainda não foi o mesmo. É certo que até marcou no jogo que deu o bicampeonato ao Sporting, mas as exibições ainda não chegaram perto do nível que nos habituou. O longo calvário também não terá ajudado, certamente. Recuperados os níveis físicos, espera-se que, este ano, Pedro Gonçalves volte a ser Pedro Gonçalves. Hoje, na Supertaça, esteve melhor – e até marcou, logo no início do jogo, numa grande jogada que ele próprio começou. O lance seria, contudo, anulado por fora de jogo de Harder. A jogar descaído para a esquerda – onde se sente melhor - combinou bem com Trincão que ocupou mais o miolo do terreno.

O MOMENTO: Desilusão inicial (6m)

Os astros pareciam alinhar-se para mais uma vitória do Sporting frente ao eterno rival. Corria o minuto 6 quando os leões marcaram, por intermédio de Pote, após um bom contra-ataque. Mas, alertado pelo VAR, Fábio Veríssimo anularia o golo por fora de jogo de Harder no início da jogada. Ter entrado a ganhar tão cedo teria, porventura, mudado toda a história desta Supertaça que, assim, se contou a vermelho e branco.

OUTROS DESTAQUES:

Morten Hjulmand:

Uma boa exibição do capitão do Sporting quase já nem devia ser notícia. Desde que chegou a Portugal que o dinamarquês nos tem habituado a um nível de consistência que não é comum. Foi, mais uma vez, o pêndulo do meio campo leonino: aquele a quem os colegas sempre recorrem porque sabem que, dali, dificilmente virá asneira. Até ao fecho do mercado, muita tinta pode correr, mas, se o capitão sair de Alvalade – o que parece, a este momento, mais improvável –, é certo que a ressaca será pelo menos igual à de Gyokeres. Pelo menos.

Conrad Harder:

Os sportinguistas depositam nele muita esperança em poder ser o substituto de Gyokeres – o número igual já o tem, mas, por enquanto, não mais do que isso. É certo que é esforçado, que luta, que procura sempre estar em jogo, mas falta-lhe aquele instinto matador do sueco que tanta mossa fez nas duas temporadas em que jogou de leão ao peito. A falta de um avançado será mesmo, por agora, o maior problema deste Sporting que, à parte isso, e apesar da derrota, até deixou bons indicadores hoje no Algarve.

Rui Silva:

A Supertaça de hoje acaba por ficar marcada por aquele lance, logo no início da segunda parte. Ao minuto 50, o Benfica adiantou-se no marcador num lance em que o guarda-redes do Sporting não fica isento de culpas. O remate de Pavlidis é à queima roupa, Rui Silva tem vários jogadores à frente, mas é certo que poderia ter feito melhor. Costuma-se dizer que no melhor pano, cai a nódoa e hoje foi um exemplo disso: desde que chegou ao Sporting, Rui Silva tem mostrado qualidade. Hoje, errou.

Luis Suárez:

À semelhança de Harder, é nele que os sportinguistas querem acreditar para substituir Gyokeres. Já com o Sporting a perder, Luis Suárez entrou em campo para tentar empatar o jogo e levar a Supertaça para prolongamento. Foi mostrando bons pormenores, mas os minutos também foram escassos.