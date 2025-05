Dobrada, sentida e bem servida.

Vinte e dois anos depois, o Sporting juntou a Taça de Portugal ao título de campeão, numa daquelas tardes em que foi preciso ir ao fundo da alma buscar todos os restinhos de força para dar a curva quando o destino parecia traçado.

Foi na última jogada do dérbi que Gyökeres converteu da marca de onze metros o penálti que o tornou eterno.

Talvez até um pouco mais eterno do que a maioria: mais trinta minutos, para se ser mais preciso. Trinta minutos que passaram num instantinho, entre o golo de Conrad Harder e a entrada em campo de Di Maria, sempre uma ameaça para qualquer baliza.

Mas já lá vamos.

Interessa, antes disso, dizer que o Benfica ficou a um fósforo de ganhar esta final porque chegou mais cedo a ela. Como todos sabemos, quem chega primeiro fica com os melhores lugares e foi isso que os encarnados fizeram: colocaram-se a vencer com toda a justiça.

Afinal de contas, já antes do golo de Kökçü, logo no regresso dos balneários, tinha tido as melhores ocasiões. Incluindo até um remate ao poste de Pavlidis, após defesa de Rui Silva.

O golo encarnado, de resto, foi um bom exemplo de como o Sporting veio para esta final figura de corpo presente: Geny Catamo ficou no chão a queixar-se de falta e não mais se levantou, os companheiros pararam a pensar que ia ser marcada, o Benfica continuou a jogar até à bola chegar a Kökçü, para um remate fulminante de fora da área.

Aliás, como se não bastasse ter sofrido um golo assim, meio adormecido, houve uma repetição logo a seguir: desta vez foi Trincão a ficar no chão e Bruma a marcar. Felizmente para ele, havia mesmo falta de Carreras e o golo foi anulado.

Estes dois minutos tiveram, porém, o condão de puxar o aristocrata da varanda: o campeão percebeu que não era a olhar de cima que ia ganhar, desceu à rua e foi enfim o Sporting.

Uma equipa mandona, com capacidade de jogar por dentro, em boas triangulações para procurar depois a profundidade. Quase sempre através de Gyokeres, é verdade, parece que não há um plano B neste Sporting, mas ainda assim com mais eficácia do que até então.

Para este crescimento, diga-se, também muito contribuíram as mexidas de Rui Borges. O treinador foi muito feliz, aliás: Morita entrou muito bem, Harder entrou muito bem, Quenda entrou também para manter a bitola alta de Geny Catamo.

Em contrapartida, do outro lado nada funcionou. Enquanto Di Maria continuava no banco, a equipa perdia poder de meia distância e capacidade de passe médio ou longo. Para piorar ainda tudo, Renato Sanches cometeu a falta sobre Gyokeres, que virou o jogo do avesso.

Harder e Trincão voltaram a marcar no prolongamento, deram ao resultado uma expressão talvez exagerada, mas assim de tudo cumpriram o essencial: vinte e dois anos depois o Sporting juntou a Taça de Portugal ao título de campeão e conquistou a dobradinha.

O resto é história.

Perguntou ao espelho se havia alguma equipa mais forte do que ele e saiu para a festa.