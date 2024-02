Os rivais da segunda circular vão encontrar-se esta quinta-feira para disputarem a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Neste registo, o Sporting conta com um domínio avassalador sobre o Benfica nos jogos caseiros, com 14 vitórias e apenas três derrotas, tendo sido a última há mais de 60 anos.

Em 17 partidas em casa, os leões só perderam em 1942/43, por 2-3, 1944/45, por 1-2, e 1962/63, por 0-1, tendo sido apenas eliminados na primeira ocasião.

Relativamente à partida de 1942/43, jogo das meias-finais, o Benfica venceu em Alvalade com golos de Canário Teixeira e Cruz e seguiu para a final do Jamor, onde venceram o V. Setúbal por 5-1.

As outras duas vitórias dos encarnados não resultaram em apuramento, pois em 1944/45, o Sporting ganhou na Luz por 3-2, empatando a eliminatória e garantindo a passagem para a final no terceiro jogo, depois de ganhar 1-0. Em 1962/63, o Sporting venceu por 2-0 na segunda mão.

Deste modo, a formação leonina está invicta em casa face ao Benfica, para a Taça de Portugal, há mais de seis décadas, desde 1962/63, tendo conseguido triunfar nos últimos sete jogos, entre 1975/76 e 2018/19.

Depois da última derrota, com golo solitário de José Águas, o Sporting só sabe ganhar em Alvalade e o primeiro triunfo desta série surgiu em 1975/76, na quinta ronda da competição, com golo de Libânio aos 115 minutos.

Nas duas épocas seguintes, o Sporting voltou a vencer o Benfica em Alvalade, na primeira vez com hat-trick de Manoel e na segunda com dois golos de Manuel Fernandes e um de Keita, antes do golo de honra de Humberto Coelho (3-1).

Seis anos depois (1983/84) os leões venceram em casa por 2-1, com golos de Jordão e Manuel Fernandes.

O embate seguinte já aconteceu no presente século, na época de 2007/08, num jogo em que o Sporting venceu por 5-3, depois de estarem a perder por 2-0. Em 2015/16 os rivais encontram-se na quarta eliminatória e o Sporting vence por 2-1, com o golo da vitória a surgir no prolongamento, autoria de Slimani.

O encontro mais recente em Alvalade, a contar para a Taça de Portugal, foi em 2018/19, com reviravolta na eliminatória (1-0), depois de terem perdido na Luz por 2-1.

O Sporting vai então em busca do oitavo triunfo consecutivo na competição, e do 14.º em 17 jogos.

A primeira mão das meias-finais realiza-se na quinta-feira, às 20h45, no Estádio José Alvalade.