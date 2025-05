Já há data e hora para todas as decisões da Liga: sábado, dia 17 de maio, a partir das 18 horas. Cerca de duas horas mais tarde, portanto, já vamos saber quem é o campeão, quem fica em terceiro lugar e garante a entrada direta na Liga Europa, quem segura o quinto posto e a qualificação para a Liga Conferência, quem vai disputar o play-off de permanência e quem desce de divisão.

Para que esteja preparado para perceber tudo o que vai acontecer, o Maisfutebol apresenta-lhe agora todas as contas das várias lutas que há ainda por travar.

LUTA POR SER CAMPEÃO

1.º Sporting, 79 pontos

2.º Benfica, 79 pontos

SPORTING

Sporting-Vitoria Guimarães, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Sporting é campeão se fizer o mesmo resultado do Benfica, em Braga. Pode ganhar, empatar ou perder, desde que os encarnados não façam melhor.

BENFICA

Sp. Braga-Benfica, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Benfica precisa de fazer melhor do que o Sporting para ser campeão. Portanto, não pode perder em Braga. Pode empatar, se o Sporting perder em casa com o V. Guimarães. E mesmo se ganhar, precisa que o Sporting não vença o seu jogo.

LUTA PELO TERCEIRO LUGAR

3.º FC Porto, 68 pontos

4.º Sp. Braga, 65 pontos

FC PORTO

FC Porto-Nacional, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O FC Porto garante o terceiro lugar, que dá acesso direto à fase de liga da Liga Europa, se ganhar em casa ao Nacional, se empatar e até se perder (neste caso, desde que o Sp. Braga não vença o Benfica por 7-0)

SP. BRAGA

Sp. Braga-Benfica, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Sp. Braga precisa de vencer o Benfica e que o FC Porto perca em casa com o Nacional, tendo ainda de recuperar oito golos de desvantagem (ou seja, se o FC Porto, por exemplo, perder 1-0 com o Nacional, tem de vencer o Benfica por 7-0).

LUTA PELO QUINTO LUGAR

5.º Vitória Guimarães, 54 pontos

6.º Santa Clara, 54 pontos

V. GUIMARÃES

Sporting-Vitoria Guimarães, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O V. Guimarães está na mesma situação do Sporting: precisa de, no mínimo, fazer o mesmo resultado do Santa Clara: ganhar em Alvalade, se os açorianos ganharem em Faro e empatar se os açorianos empatarem. Mesmo perdendo pode segurar o quinto posto, se o Santa Clara também perder com o Farense.

SANTA CLARA

Farense-Santa Clara, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Santa Clara não poder perder em Faro e tem sempre de fazer um melhor resultado do que o V. Guimarães em Alvalade.

LUTA PELA PERMANÊNCIA

15.º Estrela da Amadora, 29 pontos

16.º AVS, 27 pontos

15.º Farense, 27 pontos

18.º Boavista, 24 pontos

ESTRELA DA AMADORA

Estoril-E. Amadora, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Estrela da Amadora garante a permanência se fizer, no mínimo, o mesmo resultado de AVS e Farense. Ou seja, pode perder, desde que ambos percam também. Pode empatar, se ambos empatarem. E tem de ganhar, se ambos ganharem.

AVS

AVS-Moreirense, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O AVS só garante a permanência se vencer e o Estrela da Amadora não ganhar o respetivo jogo.

Por outro lado, garantem o play-off de manutenção desde que ganhe, desde que empate (se o Farense não ganhar) ou até se perder, desde que o Farense também perca e o Boavista não ganhe.

FARENSE

Farense-Santa Clara, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Farense garante a permanência se ganhar e o Estrela da Amadora e o AVS não ganharem os respetivos jogos.

Por outro lado, garante o play-off se vencer e o AVS empatar ou perder e o Estrela também ganhar. Ou então, se empatar e o AVS perder.

BOAVISTA

Arouca-Boavista, sábado, dia 17 de maio (18:00)

O Boavista já não consegue garantir a manutenção automática. O melhor que pode conseguir é o apuramento para o play-off de permanência, precisando para isso de vencer em Arouca e que Farense e AVS percam os respetivos jogos.