Grande surpresa no onze do Benfica para jogar em Alvalade, frente ao Sporting, no dérbi de Lisboa: Mourinho deixou Pavlidis de fora da equipa titular, lançando Ivanovic no lugar do grego.

De resto, também António Silva sai do onze, para dar lugar a Tomás Araújo, enquanto Leandro Barreiro, Aursnes e Richard Ríos assumem o meio campo encarnado.

O Sporting, por outro lado, repete o onze que a meio da semana jogou em Londres, frente ao Arsenal: sem Fresneda, que abandonou o estágio a meio da manhã, Quaresma repete a titularidade na direita da defesa.

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FICHA DE JOGO

SPORTING: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo; Morita e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Suplentes Sporting: João Virgínia, Vagiannidis, Debast, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Daniel Bragança, Kochorashvili, Quenda e Nel.

BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Richard Ríos, Aursnes e Leandro Barreiro; Prestianni, Ivanovic e Schjelderup.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, António Silva, Barrenechea, Bah, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis, Sidny Cabral e Rafa Silva.