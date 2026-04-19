ÚLTIMA HORA: Mourinho deixa Pavlidis no banco (onzes oficiais)
Ivanovic é o ponta de lança titular no dérbi em Alvalade
Ivanovic é o ponta de lança titular no dérbi em Alvalade
Grande surpresa no onze do Benfica para jogar em Alvalade, frente ao Sporting, no dérbi de Lisboa: Mourinho deixou Pavlidis de fora da equipa titular, lançando Ivanovic no lugar do grego.
De resto, também António Silva sai do onze, para dar lugar a Tomás Araújo, enquanto Leandro Barreiro, Aursnes e Richard Ríos assumem o meio campo encarnado.
O Sporting, por outro lado, repete o onze que a meio da semana jogou em Londres, frente ao Arsenal: sem Fresneda, que abandonou o estágio a meio da manhã, Quaresma repete a titularidade na direita da defesa.
FICHA DE JOGO
SPORTING: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo; Morita e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
Suplentes Sporting: João Virgínia, Vagiannidis, Debast, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Daniel Bragança, Kochorashvili, Quenda e Nel.
BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Richard Ríos, Aursnes e Leandro Barreiro; Prestianni, Ivanovic e Schjelderup.
Suplentes do Benfica: Samuel Soares, António Silva, Barrenechea, Bah, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis, Sidny Cabral e Rafa Silva.