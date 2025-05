Decorreram, durante esta quarta-feira, os trabalhos de limpeza na estátua do leão, localizada na Rotunda Visconde de Alvalade, junto ao Estádio José Alvalade e ao Pavilhão João Rocha, que foi pintada com tinta vermelha durante a noite de terça para quarta-feira.

Depois do episódio que aconteceu em horário noturno, ainda com responsáveis por apurar, o Sporting tratou de operar as limpezas da estátua, através de funcionários, com mangueiras de alta pressão.

Benfica e Sporting defrontam-se no próximo sábado, na Luz, a partir das 18 horas, num jogo decisivo na luta pelo título na Liga portuguesa.

O Sporting é líder com 78 pontos, os mesmos do Benfica, segundo classificado, sendo que o dérbi pode ditar campeão, ou então pode ficar tudo adiado quanto ao título, para a última jornada. Confira AQUI as contas.