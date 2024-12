Rui Borges foi o homem em destaque no final da vitória sobre o Benfica, no dérbi de Alvalade deste domingo. O treinador leonino, logo que Fábio Veríssimo apitou pela última vez, embrulhou-se num longo abraço coletivo com os adjuntos, enquanto o resto do estádio saltava de alegria.

Depois disso, e como é possível ver pelo vídeo associado a este artigo, Rui Borges deslocou-se até junto dos jogadores, que celebravam o triunfo com os adeptos, na zona das claques, e fez questão de abraçá-los um a um.

Deu nas vistas o abraço que deu a Gyökeres, depois de lhe bater nas costas enquanto o sueco celebrava com os adeptos. Gyokeres virou-se e abraçou o treinador, que o levantou ao ar, num longo festejo.

Pouco depois, e enquanto a equipa dava a volta ao relvado, das bancadas ouvia-se um sonoro «Quem não salta é lampião», o que levou Rui Borges a... saltar também. Foi uma coisa muito curta, talvez uns dois segundos, até que o treinador parou, mas que não deixa de ser significativo do entusiasmo interior do transmontano.