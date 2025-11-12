Rui Costa e Frederico Varandas estiveram juntos, esta segunda-feira, na tomada de posse de Carlos Moedas como presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Os presidentes do Benfica e do Sporting sentaram-se praticamente lado a lado, apenas com Fernando Gomes (presidente do Comité Olímpico e antigo presidente da Federação) entre eles.

Rui Costa foi o último a chegar e, quando o fez, dirigiu-se a Frederico Varandas, que se levantou da cadeira para responder ao gesto de simpatia. Os dois cumprimentaram-se e trocaram sorrisos.