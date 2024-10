Este domingo, na estreia de Micael Sequeira, a equipa feminina do Sporting bateu o Damaiense, por 1-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, as leoas conseguiram garantir os três pontos ao cair do pano, aos 89 minutos, na marcação de um polémico penálti, que tem dado muito que falar no meio.

Telma Encarnação bateu da marca de onze metros, concretizou a grande penalidade e garantiu três pontos, que permitem ao Sporting seguir no terceiro lugar, agora com 12 pontos. O Damaiense está em oitavo, com apenas quatro.

A grande penalidade levou o Benfica a emitir um comunicado, através do qual diz que «a ambição tem de passar por uma maior qualidade, rigor e exigência ao nível das arbitragens, pois só assim defenderemos convenientemente o futuro do futebol feminino em Portugal».

«É urgente rever critérios e garantir uma maior qualidade das atuações jornada após jornada», pode ler-se.