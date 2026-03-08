O Sporting garantiu, neste domingo, o acesso às meias-finais da Taça da Liga – ou Taça Hugo dos Santos – na receção ao Atl. Queluz, vencendo por 87-84 (19-24, 27-22, 25-14 e 16-24). Em casa emprestada, em Almada, o norte-americano Harden-Hayes (15 pontos) e Francisco Amarante (14 pontos) foram os principais destaques dos leões.

No Queluz, os norte-americanos Robinson (21 pontos) e Simmons (17 pontos) foram os mais inconformados.

A uma jornada do término do Grupo B, o Sporting garantiu a liderança, com oito pontos. Ainda que o Imortal esteja igualado com o Sporting, os algarvios já disputaram as cinco rondas. Por sua vez, o Sporting visita o Galitos Barreiro (3.º) a 25 de março.

Quanto ao Queluz, o quarto classificado do Grupo B leva seis pontos – igualado com Galitos e FC Porto (5.º) – e recebe os dragões a 25 de março.

De recordar que os primeiros classificados dos grupos – A e B – acedem diretamente às meias-finais, enquanto os segundos e terceiro classificados defrontam-se nos “quartos”.

No Grupo A, o Benfica segue na liderança com oito pontos, graças à vitória na visita ao Esgueira, por 102-75 (29-23, 22-14, 25-19 e 26-19). As águias beneficiaram da noite de Broussard, McEwen e Daniel Relvão, trio que apontou 16 pontos. No Esgueira, Barnstable (25 pontos) foi o mais inconformado.

Assim, o Benfica lidera o Grupo A com oito pontos, em igualdade com o Sp. Braga, adversário que recebe a 25 de março, na decisão para o acesso direto às meias-finais. Quanto ao Esgueira – já eliminado – leva quatro derrotas e quatro pontos no sexto e último lugar. Segue-se a visita à Oliveirense (3.ª, já apurada para os “quartos”), a 25 de março.

Por último, também no Grupo A, o Sp. Braga recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 76-71 (18-11, 21-16, 20-20 e 17-24). Enquanto Litos Cardoso liderou o Sp. Braga com 19 pontos, Filip Gewert foi o mais inconformado do Vitória, com 11 pontos e 14 ressaltos.

Desta forma, o Sp. Braga segue na disputa pela liderança do grupo, enquanto o Vitória de Guimarães é quarto classificado, com cinco pontos – em igualdade com a Ovarense (5.ª) – e está afastado da fase a eliminar.