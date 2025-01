Francisco Trincão foi o único jogador a falhar uma grande penalidade, no desempate por penáltis que decidiu o triunfo do Benfica na final da Taça da Liga, e no final da partida estava particularmente inconsolável.

O esquerdino fartou-se de chorar e foi abraçado por vários companheiros, que tentaram dar-lhe apoio num momento difícil.