Voleibol: Sporting e Benfica arrancam jornada dupla com vitórias
Leões sorriem em Espinho, águias controlam em Matosinhos
No arranque do fim de semana de jornada dupla, o Sporting triunfou na visita à Académica de Espinho. Na tarde deste sábado, na 11.ª jornada da fase regular da Liga, os campeões nacionais em título venceram por 3-1 (25-17, 19-25, 25-12 e 25-20). Assim, os leões seguem na liderança, com 31 pontos, um de vantagem sobre o Benfica (2.º). Segue-se a receção ao Leixões (5.º), neste domingo (18h30).
Quanto à Académica de Espinho, ocupa o 6.º lugar com 18 pontos e visita o Sp. Espinho (3.º) neste domingo (16h).
Entretanto, em Matosinhos, o Benfica triunfou na visita à Académica de São Mamede, por 3-0 (25-19, 25-21 e 25-21). As águias levam 30 pontos na vice-liderança e recebem o Ala de Gondomar (9.º), no domingo (15h).
Por sua vez, a Académica de São Mamede é quarta, com 20 pontos, e visita o Santo Tirso (11.º), também no domingo (16h).
Outros resultados
Leixões 3-2 Clube K
Madalena 1-3 Sp. Espinho
Ala de Gondomar 1-3 Vitória de Guimarães
Castêlo Maia 3-0 Santo Tirso.