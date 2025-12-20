No arranque do fim de semana de jornada dupla, o Sporting triunfou na visita à Académica de Espinho. Na tarde deste sábado, na 11.ª jornada da fase regular da Liga, os campeões nacionais em título venceram por 3-1 (25-17, 19-25, 25-12 e 25-20). Assim, os leões seguem na liderança, com 31 pontos, um de vantagem sobre o Benfica (2.º). Segue-se a receção ao Leixões (5.º), neste domingo (18h30).

Quanto à Académica de Espinho, ocupa o 6.º lugar com 18 pontos e visita o Sp. Espinho (3.º) neste domingo (16h).

#VoleibolSCP | ⏹️ 𝙑𝙞𝙩𝙤́𝙧𝙞𝙖 dos Leões na 11.ª jornada da Liga Una Seguros 🦁

🏐 17-25, 25-19, 12-25 e 20-25 ⚪​ 1-3 🟢 // #AAESCP

Entretanto, em Matosinhos, o Benfica triunfou na visita à Académica de São Mamede, por 3-0 (25-19, 25-21 e 25-21). As águias levam 30 pontos na vice-liderança e recebem o Ala de Gondomar (9.º), no domingo (15h).

Por sua vez, a Académica de São Mamede é quarta, com 20 pontos, e visita o Santo Tirso (11.º), também no domingo (16h).

🔴 Triunfo do #VóleiBenfica fora de portas na 11.ª jornada do Campeonato Nacional!



🏐 Parciais: 19-25 | 21-25 | 21-25

Outros resultados

Leixões 3-2 Clube K

Madalena 1-3 Sp. Espinho

Ala de Gondomar 1-3 Vitória de Guimarães

Castêlo Maia 3-0 Santo Tirso.