Bernardo Palmeiro, diretor-geral do Sporting, assumiu que a transferência de Souleymane Faye está praticamente fechada e apontou que os leões não deverão contratar mais nenhum reforço, «a não ser que haja alguma saída» neste mercado.

«Fizemos alguns ajustes, o Luís Guilherme já chegou, e estamos a negociar outro jogador que esperamos resolver nos próximos dias. Consideramos que, provavelmente, o plantel estará fechado, a não ser que haja alguma saída. Tivemos o azar do [Eduardo] Quaresma na Taça da Liga, o [Ousmane] Diomande regressou e esperemos que não seja coisa de muito tempo. Acho que não vai exigir nenhum reforço na defesa. Estamos muito contentes com o plantel que montámos e iremos à segunda volta e competições em falta com os que temos», disse o dirigente leonino, aos jornalistas, à margem do sorteio das meias-finais da Taça de Portugal.

Bernardo Palmeiro garantiu mesmo que a chegada de Faye a Alvalade «é uma questão de tempo». «Estamos numa fase negocial e é uma questão de mais uns dias.»

Tal como o Maisfutebol escreveu, já há entendimento total entre Sporting e Granada para a transferência do extremo de 22 anos – o negócio será feito por 6,5 milhões de euros e o clube espanhol fica com 10 por cento de uma futura venda.