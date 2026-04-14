O Betis trabalha hoje com um valor ligeiramente acima dos 30 milhões de euros para eventualmente negociar o médio espanhol Sergi Altimira, segundo apurou o Maisfutebol.

Nas últimas semanas, depois de reuniões da estrutura, o emblema de Sevilla projetou para o próximo verão a venda de dois jogadores: um central e um extremo. Por isso, a saída de Altimira inicialmente não está nos planos.

Sem urgência para vender o médio de 24 anos, o Betis então vai, nesse sentido, arrancar com qualquer negociação um pouco acima do preço de mercado. Entretanto, a depender das negociações (e das condições), o preço final pode descer da casa dos 30 milhões de euros.

Conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na última segunda-feira, Sergi Altimira é um dos principais nomes na lista de alvos do Sporting para suprir a provável transferência de Morten Hjulmand.

A SAD leonina ainda não fechou a shortlist para reforçar o meio-campo, que, recorde-se, vai ser impactada também pelo adeus de Hidemasa Morita, mas já está a fazer algumas movimentações exploratórias.

Sergi Altimira, de 24 anos, representa o Betis há três épocas, tendo iniciado o percurso na formação do Barcelona e, posteriormente, estreado-se profissionalmente no modesto CE Sabadell.