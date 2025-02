Biel, reforço de inverno do Sporting, utilizou as redes sociais para agradecer a estreia pelos leões e o facto de ter disputado uma partida da Liga dos Campeões.

«Noite de Champions League, sonho de criança realizado! Infelizmente com um resultado adverso, mas grato a Deus pela oportunidade. Seguimos a trabalhar à procura de evolução!!!», pode ler-se na publicação do jogador.

O Sporting perdeu em casa com o Borussia Dortmund, por 3-0, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões e Biel foi lançado aos 73 minutos.

O extremo brasileiro reforçou a turma de Alvalade no mercado de inverno, proveniente do Bahia, do Brasil.