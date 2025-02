Na sequência da saída do extremo brasileiro do Bahia, Biel, para rumar ao Sporting, Caio Alexandre, médio do clube brasileiro, falou aos jornalistas em jeito de despedida do jovem jogador.

«O Biel é um grande jogador, um grande amigo, que contagiava toda a gente aqui dentro do Bahia. É uma energia incrível, uma alegria imensa. A gente torce sempre pelo sucesso dele», elogiou.

«A gente não sabe, ainda não foi passado nada para nós. Porém, como ele não esteve presente aqui no jogo, é torcer pelo melhor, o que for bom para ele e para o Bahia. Ficamos felizes e desejamos-lhe todo o sucesso do mundo, que essa alegria dele continue a contagiar-nos, mesmo de longe, e a gente possa seguir aqui», rematou o médio do Bahia.

O jogador de 23 anos deixa assim o Brasil, onde representou o Grémio, Fluminense e o Bahia.

Ao serviço do Bahia, o extremo brasileiro apontou em 2024, seis golos e dez assistências em 47 partidas.

Biel chegou a Lisboa este domingo durante a manhã, no âmbito de uma transferência a rondar os seis milhões de euros, mais dois milhões em objetivos.