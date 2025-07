O Corinthians informou, esta sexta-feira, que desistiu da contratação de Biel, avançado do Sporting.

O emblema brasileiro revelou que os leões não aceitaram «as condições oferecidas». O Timão tentou o empréstimo do jogador numa primeira fase, «tentando posteriormente a compra de parte dos direitos económicos dentro das suas possibilidades financeiras».

A formação de São Paulo garantiu ainda que «em nenhum momento se dispôs a pagar o valor total de sete milhões de euros».

A fechar a nota colocada nas redes sociais, o Corinthians agradece ao Sporting, ao jogador e aos seus representantes «pelo profissionalismo nas negociações».

Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o Sporting exigia sete milhões para libertar Biel. O Corinthians, que tinha um acordo verbal com o jogador, tentou adquirir pouco mais de 50 por cento do passe.

Biel, de 24 anos, chegou a Alvalade no mercado de inverno, oriundo do Bahia, mas não se afirmou na sopções de Rui Borges e fez apenas sete jogos.

