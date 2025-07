O Corinthians insiste na contratação em definitivo de Biel e, segundo apurou o Maisfutebol, enviou nas últimas horas uma segunda proposta de compra ao Sporting.

A ideia do emblema brasileiro passa por adquirir pouco mais de 50 por cento do passe do jovem extremo, com quem, inclusive, já tem um acordo verbal encaminhado.

Inicialmente, os leões queriam cerca de sete milhões de euros pela totalidade dos direitos do jogador, mas, agora, já admitem descer um pouco a parada.

Biel, de 24 anos, foi comprado do Bahia pelos leões no começo de 2025, a troco de seis milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos. No entanto, não teve muito espaço e fez apenas sete jogos oficiais. Tem contrato válido com o Sporting até junho de 2029.