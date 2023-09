O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que a venda de bilhetes para os jogos fora de Alvalade vai passar a ser realizada em exclusivo através de uma plataforma online (tickets.sporting.pt).

Sempre que o clube adversário disponibilize bilhetes eletrónicos, os sócios vão poder «comprar bilhetes de uma forma muito mais rápida, cómoda e eficaz, sem terem de se deslocar às bilheteiras» do estádio, esclareceram os verde e brancos.

Esta «nova era» começa já tendo em vista a deslocação a Faro. Cada sócio com as quotas em dia pode comprar bilhete, mas a plataforma permite quatro números de sócio no mesmo processo de compra.