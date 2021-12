O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Boavista, da 14.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos leões por 2-0:

«Fiquei com a sensação de que podíamos marcar mais, mas que podíamos ter sofrido e o Adán aí foi quem é. Muitos remates na área e os golos mostraram muito do que somos. Tivemos muitos remates dentro da área. Notou-se algum cansaço, não digo físico, mas mental, até do próprio treinador. Não há qualquer dúvida sobre o vencedor.»

«Não olhamos muito para a tabela, temos noção da pontuação. Não é significativo agora, se ganharmos os nossos jogos seremos primeiros. Hoje o Porro saiu ao intervalo e houve uma oportunidade para o Esteves. A tabela neste momento não é importante.»