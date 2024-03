Rúben Amorim, treinador do Sporting, em entrevista à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Boavista, por 6-1, na 26.ª jornada da liga portuguesa.

[Início da partida] «Esse foi o momento determinante, que ajudou a ir para o intervalo de outra forma. Realçar o papel dos adeptos, que ajudaram muito a equipa. Não digo só nas palmas a seguir ao golo do Boavista. Quando falhávamos um passe não se ouvia um bruaá, que é característica dos adeptos de uma equipa grande. Eles perceberam o momento e os dois primeiros golos foram dos adeptos. Num jogo onde tivemos sempre o controlo. Numa primeira jogada que deu logo golo, mas mantivemos a nossa forma de jogar. Boa dinâmica, não criamos muitas oportunidades no início, mas com o primeiro golo e uma segunda parte mais conseguida estivemos bem e podíamos ter feito mais golos.»

[O primeiro golo mostra um Sporting ressentido pela derrota frente à Atalanta?] «Acho que não. É uma jogada que vai à linha de fundo. Senti que o lance estava tão controlado que o Geny não quis fazer canto. Houve uma defesa do Franco que sobrou para o Makouta e acertou no sítio certo. Nem tivemos tempo de entrar no jogo.»

[O que pede ao Gyökeres?] «Hoje melhorou em certos aspetos. Nem sempre parou o jogo quando recebia a bola. Escolheu melhor as hipóteses que tinha. Tem uma capacidade física muito boa, estica sempre a equipa. Peço-lhe o mesmo que aos outros, mas usamos muito as características individuais dele, que são especiais.»

[Franco Israel futuro da baliza do Sporting?] «Acima de tudo o que interessa é o presente. Todos temos de provar dia a dia e nenhum jogador tem o lugar garantido. O Franco é mais um jogador da equipa e que está bem e que responde. Parece sempre que o estamos a avaliar. Não vale a pena fazer sempre esta avaliação. Esteve bem hoje e com a equipa goleou o adversário.»

[Prometer uma cervejinha no final do jogo?] «Era para o Matheus Reis, mas só amanhã porque hoje tem de recuperar do jogo».