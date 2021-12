O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Boavista, da 14.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos leões por 2-0:

«O que fazemos é olhar para o jogo em si e ver o que é melhor para o Sporting. Rodámos muito na Liga dos Campeões não quer dizer que se rode na Taça da Liga. Vi o Penafiel hoje, venceu. É uma boa equipa. Já nem sei o que é rodar. Temos de rodar porque temos de manter a energia.»

«Coates? Notou-se que não tem treinado, mas fez um bom jogo»

«Em relação a isso [falhanço de Pote], é futebol. O Pote é um rapaz especial até a falhar golos. Quando precisarmos do golo dele, de um sítio de onde a bola não entra, ele mete.»