O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Boavista, da 14.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos leões por 2-0. O técnico foi questionado pelo facto de ter usado a expressão esta época para garantir que continuaria no Sporting, com o qual tem contrato até 2024.

«Em relação a ter dito que ia ser treinador do Sporting esta época...disse porque tenho a ideia que posso ir para um clube de topo como voltar ao Sp. Braga ou ao Casa Pia. Essa foi a expressão, temos de manter o nível se queremos ficar num clube como este.»