O Sporting aproveitou da melhor forma a derrota do FC Porto em Braga e venceu no Bessa o Boavista por 3-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Na cidade do Porto, Matheus Nunes deu vantagem aos leões aos 37 minutos. Na etapa complementar, aos 58 minutos, um autogolo de Abascal ampliou a vantagem para o conjunto de Ruben Amorim e Tabata fechou as contas de penálti a sete minutos dos 90.

Com este resultado, o Sporting reduz a distância para o líder FC Porto para seis pontos, com nove em disputa. O Boavista é 12.º, com 33 pontos.