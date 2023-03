Chermiti é uma das cinco novidades no onze do Sporting para a receção ao Boavista, e face ao empate da última quinta-feira frente ao Arsenal, para a Liga Europa.

O jovem avançado substitui Paulinho e será assim a referência atacante da equipa orientada por Ruben Amorim, apoiado por Edwards e Pedro Gonçalves.

Na baliza, Franco Israel rende o lesionado Adán, enquanto na defesa Diomande joga no lugar de St. Juste e Matheus Reis recua para a vaga de Inácio, com Nuno Santos no corredor esquerdo. No meio, é Ugarte quem surge ao lado de Morita, com Pote a ficar com a vaga de Trincão na frente.

Já no Boavista, Petit muda apenas duas peças face ao empate ante o Arouca, na última jornada: saem Sasso e Gorré, entram Pedro Malheiro e Cannon.

ONZE DO SPORTING: Franco Israel, Diomande, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves e Chermiti.

ONZE DO BOAVISTA: Bracali, Pedro Malheiro, Cannon, Abascal e Bruno Onyemaechi; Ibrahim, Makouta e Seba Pérez; Salvador Agra, Mangas e Yusupha.

Siga aqui AO MINUTO, a partir das 20h30, a receção do Sporting ao Boavista, a contar para a 24.ª jornada da Liga.