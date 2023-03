A FIGURA: Nuno Santos, decisivo

Decisivo. Assim pode definir-se a exibição de Nuno Santos. Com Ricardo Esgaio na direita, e porque o lateral de 29 anos é menos ofensivo do que por exemplo Porro, Nuno Santos assume outra importância na largura ofensiva dos leões. E não a rejeita. Sempre muito ativo na esquerda, esteve sempre ligado ao ataque verde e branco. A tudo isso juntou o golo, de muita classe, que desbloqueou o marcador, e o cruzamento que originou o autogolo de Salvador Agra.

O MOMENTO: Salvador Agra... descansa o leão, minuto 43

Com Nuno Santos mais uma vez na jogada, o desespero de Salvador Agra para evitar que a bola chegasse a Pote levou-o a fazer autogolo e o 2-0 para o Sporting. Um outro descanso para os leões mesmo em cima do intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Esgaio

Um dos melhores jogos de Ricardo Esgaio esta temporada. Defensivamente cumpriu o que havia para cumprir, e, sejamos honestos, não foi assim tanto dada a pouca acutilância ofensiva do Boavista. Ofensivamente envolveu-se também bastante com a equipa, principalmente com Edwards, esteve até perto de um grande golo – o remate de pé esquerdo bateu na trave – e terminou em beleza com a assistência para o 3-0, da autoria de Paulinho. Uma noite positiva para Esgaio.

Diomande

Estreou-se a jogar a titular em Alvalade e as palmas que foi recebendo dos adeptos são prova que vai ganhando fãs entre as bancadas do recinto leonino. Defensivamente não foi o melhor jogo para se tirar ilações, uma vez que o Boavista pouco ou nada assumiu, mas impressiona a qualidade que Diomande tem com bola. O Sporting tem central para muitos anos.

Marcus Edwards

Impressionante a facilidade com que consegue desequilibrar no ataque do Sporting. Não foi uma exibição brilhante, mas o nível médio de Edwards hoje em dia basta-lhe para ser um dos mais notados em campo. Foi uma das referências da equipa e foi do pé esquerdo do britânico que saíram algumas das melhores oportunidades dos leões no jogo.

Salvador Agra

Salvador Agra viveu um daqueles dias em que não se deve sair de casa. Com o regresso de Pedro Malheiro, Agra subiu uns metros no terreno e jogou a extremo. Abnegado como sempre, ofensivamente teve pouco ou nenhum impacto, tal como toda a equipa do Boavista. Não foi um exclusivo do jogador de 31 anos, portanto. Mas Agra fica ligado ao jogo pelo autogolo caricato que fez em cima do intervalo, que deu o 2-0 ao Sporting e complicou ainda mais a vida na Pantera. Ele que segundos antes tinha surgido com perigo no ataque, mas não conseguiu receber a bola da melhor maneira. Há dias assim.

Bracali

Os 41 anos que tem nas pernas não pesam ao guarda-redes do Boavista. Exibição segura do capitão dos axadrezados, a evitar males maiores para a equipa de Petit. Não foi por ele.